В Ростовской области более 70 человек заразились лихорадкой Западного Нила
14 сентября 2019 15:04
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— Инкубационный период заболевания колеблется от нескольких дней до 2–3 недель (чаще 3–6 дней). Болезнь начинается остро с быстрого повышения температуры тела до 38–40 °С, сопровождающегося ознобом. У некоторых больных повышению температуры тела предшествуют кратковременные явления в виде общей слабости, понижения аппетита, потливости, болей, — приводит администрация разъяснения специалистов.
При обнаружении подобных симптомов стоит незамедлительно позвонить в скорую.
На борьбу с напастью выделили дополнительные средства, и городские парки, скверы, зоопарк и прибрежные зоны подвергаются дезинсекционной обработке. От властей районов потребовали ликвидировать появляющиеся свалки, вовремя косить траву.
Жителей просят установить противомоскитные сетки на окнах, использовать репелленты от комаров.
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