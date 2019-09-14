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Новости /  Общество /  Социум  

В Ростовской области более 70 человек заразились лихорадкой Западного Нила

14 сентября 2019 15:04
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Болезнь распространяется через укусы комаров, повышенному размножению которых способствует погода.
В Администрации Ростова-на-Дону рассказали, что в городе зафиксировано 30 случаев тяжёлого заболевания — лихорадки Западного Нила, а по области таких случаев уже 72, передает life.ru.

— Инкубационный период заболевания колеблется от нескольких дней до 2–3 недель (чаще 3–6 дней). Болезнь начинается остро с быстрого повышения температуры тела до 38–40 °С, сопровождающегося ознобом. У некоторых больных повышению температуры тела предшествуют кратковременные явления в виде общей слабости, понижения аппетита, потливости, болей, — приводит администрация разъяснения специалистов.

При обнаружении подобных симптомов стоит незамедлительно позвонить в скорую.

На борьбу с напастью выделили дополнительные средства, и городские парки, скверы, зоопарк и прибрежные зоны подвергаются дезинсекционной обработке. От властей районов потребовали ликвидировать появляющиеся свалки, вовремя косить траву.

Жителей просят установить противомоскитные сетки на окнах, использовать репелленты от комаров. 
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