В России запущен онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
3 сентября 2019 16:26
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«Ведомство стабильно удерживает лидирующие позиции по оказанию государственных услуг в электронном виде - достаточно сказать, что в прошлом году 65% всех услуг оказаны в «цифре». В то же время, технологии развиваются очень динамично, и многие решения уже устарели. Гражданам иногда было проще обратиться к сайтам-посредникам, которые оказывают свои услуги в разы дороже и не могут гарантировать актуальность выданных сведений. Наша задача – предоставить заявителям интуитивно-понятные, быстрые и безопасные сервисы, которые позволяют получить информацию практически в режиме онлайн».
Сервис позволяет получить несколько видов информации:
- выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
- об объекте недвижимости
- о переходе прав на объект недвижимости
- о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве
- кадастровый план территории.
Новая платформа существенно упрощает способ подачи запросов и минимизирует ввод данных. Чтобы воспользоваться сервисом достаточно авторизоваться через портал Госуслуг gosuslugi.ru . Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру.
«Выписки из ЕГРН могут потребоваться гражданам при проведении различных сделок с недвижимостью. Например, когда необходимо проверить объект перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения. При разработке сервиса мы учитывали все функциональные возможности, которые так необходимы пользователям – удобную архитектуру по принципу «интернет-магазина», гибкость заполнения, простой поиск. Но, что особенно важно, благодаря новым техническим инструментам мы смогли сократить время предоставления сведений с нескольких дней до нескольких минут, что
особенно важно для получения актуальной информации на момент сделки», - отмечает глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.
Платформа позволяет пользователю выбрать до тысячи объектов за одну сессию. Ранее при выдаче сведений обрабатывались запросы по каждому объекту отдельно, что существенно увеличивало временные затраты. В дальнейшем сервис будет также поддерживать функцию загрузки файлов со списком объектов недвижимости, по которым необходимо сделать запрос, и автоматически переносить их в онлайн- корзину.
Как отметил руководитель Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков, сейчас сервисом spv.kadastr.ru можно воспользоваться для получения информации о недвижимости, расположенной на территории регионов, вошедших в «пилотный пул», а их свыше пятидесяти. Самарская область на очереди, но уже сейчас жители нашей губернии могут воспользоваться платформой для уточнения сведений об объектах за пределами региона. Это может потребоваться при оформлении документов на недвижимость по экстерриториальному принципу, который завоевывает всё большую популярность у наших земляков, передает пресс-служба Кадастровой палаты по СО.
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