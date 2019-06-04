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Новости /  Общество /  Социум  

В России вступили в силу новые правила тюнинга

4 июня 2019 17:52
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Для того чтобы внести изменения в конструкцию своего автомобиля, водитель должен будет в обязательном порядке посетить ГИБДД.
В России вступили в силу новые регламенты, описывающие внесение изменений в конструкцию автомобилей, передает autonews.ru. С 1 июня процедуры по тюнингу машин получили статус госуслуги, сообщает ГИБДД РФ. Речь идет о водителях, которые желают установить на свой автомобиль внедорожные бамперы, фаркоп, лебедку или перевести машину на газомоторное топливо.

«До настоящего времени порядок внесения изменений в конструкцию машин утвержден не был, что делало этот процесс сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев. Подписанным постановлением такой порядок утвержден», — говорится в постановлении.

Для того чтобы внести изменения в конструкцию своего автомобиля, водитель должен будет посетить ГИБДД. Там он должен предъявить необходимые документы, среди которых — заключение технической экспертизы. Получить эту справку можно только в испытательной лаборатории.

В свою очередь, подразделения ГИБДД будут предоставлять бесплатную госуслугу по проверке документов и выдаче разрешений на изменение конструкции. Срок процедуры не должен превышать трех дней, а часть документов можно будет предоставлять в электронном виде. Затем водитель получает разрешение на установку нового оборудования и с ним едет на сервис. После этого он должен будет поехать в лабораторию, получить протокол проверки и пройти техосмотр.


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Комментарии



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