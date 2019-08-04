В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

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Как отмечается, теперь регионы смогут разрабатывать собственные программы добровольного страхования жилья, а граждане — получить государственные гарантии полного возмещения его стоимости.При этом на данный момент есть 14 регионов, в которых программы могут заработать быстрее всего: Московская область, Санкт-Петербург, Тверская, Ленинградская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Красноярский, Пермский, Забайкальский, Краснодарский и Хабаровский края.Схожая программа уже 20 лет существует в Москве, причём, по оценкам столичного Департамента городского имущества, это является "наиболее массовым видом добровольного страхования в городе". В среднем затраты москвичей на страхование квартиры составили 92 рубля в месяц.Согласно приказу Минфина, в число покрываемых рисков будет входить потеря жилья в результате ЧС. Кроме того, можно приобрести дополнительную защиту на случай повреждений жилого помещения из-за ЧС или на случай гибели и повреждений из-за других событий, например локального пожара, взрыва газа, затопления соседями или падения летательных аппаратов.Ранее стало известно, что страховые взносы в ФСС будут завязаны на теории вероятности.