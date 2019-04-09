Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 10 апреля, 09:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/04:
USD 64.78
-0.57
EUR 72.97
-0.39
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В России уже начали выдавать госномера нового формата

9 апреля 2019 23:27
208
Новый стандарт госномеров был утвержден осенью прошедшего года.
Новый стандарт госномеров был утвержден осенью прошедшего года. По нему для мотоциклистов в ГОСТе предусмотрены номера меньшего размера, вместо 245х185 мм есть госномера с размером 190х145 мм. Номера меньшего размера предназначены для установки на зарубежные мотоциклы, передает samarskie-voditeli.ru.

В ГОСТе прописаны и номера уменьшенного размера для автомобилей. Например, для праворульных автомобилей из Японии или США, или советских машин можно будет установить госзнак с двумя строками. Такие знаки помещаются на задних площадках для номеров без использования самодельных переходников.

Новый ГОСТ, по которому будут введены новые номера на автомобили и мотоциклы, должен начать действовать с 4 августа. Ранее в ГИБДД попросили отложить срок, так как были сложности с госзакупками. В Росстандарте перенесли дату.

Но появилась информация, что в подразделениях ГИБДД уже начали выдавать госномера с новыми размерами. Так, например, на автомобиль установили госномер квадратной формы, с двумя строками. Получается, что новые регистрационные знаки уже есть в распоряжении подразделений ГИБДД.

Владелец госномера нового формата жалуется, что его постоянно останавливают сотрудники ГАИ и спрашивают документы, но затем отпускают. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
9 апреля 2019  23:58
В свободное от основной работы время, известная визажистка помогает женщинам и девушкам, чье лицо пострадало от различных заболеваний или операций, почувствовать себя снова красивыми.
Гоар Аветисян творит магию мейкапа, Видео
В свободное от основной работы время, известная визажистка помогает женщинам и девушкам, чье лицо пострадало от различных заболеваний или операций,... Социум
164
9 апреля 2019  23:46
Прокурорами также вскрыты массовые нарушения порядка хранения зерна, в том числе интервенционного фонда и государственного материального резерва, подчеркивает генпрокурор.
Генпрокуратура назвала контроль за качеством хлеба недостаточным
Прокурорами также вскрыты массовые нарушения порядка хранения зерна, в том числе интервенционного фонда и государственного материального резерва, подчеркивает... Социум
162
9 апреля 2019  23:27
Новый стандарт госномеров был утвержден осенью прошедшего года.
В России уже начали выдавать госномера нового формата
Новый стандарт госномеров был утвержден осенью прошедшего года.   Социум
200
Весь список

Здравоохранение
9 апреля 2019  22:46
Им стал заведующий хирургическим торакальным отделением областной больницы, д.м.н., член Европейского торакального и Европейского респираторного обществ Армен Бенян.
Коллективу больницы Середавина представили нового и.о. главного врача
Им стал заведующий хирургическим торакальным отделением областной больницы, д.м.н., член Европейского торакального и Европейского респираторного обществ Армен... Здравоохранение
2257
9 апреля 2019  14:21
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах.
«Онкодозор» посетит Сызранскую центральную городскую больницу
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах.   Здравоохранение
209
8 апреля 2019  13:58
Больницам Самарской области в 2019 году выделено 110 млн рублей на оказание медпомощи с применением авиации
Больницам Самарской области в 2019 году выделено 110 млн рублей на оказание медпомощи с применением авиации
Санавиация заработает с 2021 года. Здравоохранение
375
Весь список
Новости медицины
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
423
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
531
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
576
Весь список
Туризм
7 апреля 2019  22:42
"Местный эксклюзив" — 95 выселенных деревень.
В Белоруссии открыли для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС
"Местный эксклюзив" — 95 выселенных деревень.  Туризм
239
7 апреля 2019  17:01
Максимальную цену (635 тысяч рублей) заплатили пассажиры за перелет бизнес-классом из Москвы в Канкун и обратно.
Определена стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники
Максимальную цену (635 тысяч рублей) заплатили пассажиры за перелет бизнес-классом из Москвы в Канкун и обратно.  Туризм
259
5 апреля 2019  13:02
Заповедник Самарская Лука напоминает об аккредитации для экскурсоводов
Заповедник Самарская Лука напоминает об аккредитации для экскурсоводов
Нацпарк предлагает экскурсоводам организаций и частным лицам пройти аттестацию группой или индивидуально. Туризм
483
Весь список
Образование
9 апреля 2019  16:31
Преимущества получат победители и призеры олимпиад Политеха.
СамГТУ оплатит обучение высокобалльникам
Преимущества получат победители и призеры олимпиад Политеха.  Образование
208
9 апреля 2019  13:36
В Самарской областной универсальной научной библиотеке текст «тотального диктанта» прочтет артист театра-студии «Грань»
В Самарской областной универсальной научной библиотеке текст «тотального диктанта» прочтет артист театра-студии «Грань»
Для участия во всероссийской акции необходимо пройти регистрацию. Образование
240
9 апреля 2019  10:55
В Самарской областной детской библиотеке проведут родительское онлайн-собрание
В Самарской областной детской библиотеке проведут родительское онлайн-собрание
На встрече обсудят вопросы, с какого возраста ребенка стоит приучать к книгам, нужно ли записывать его в библиотеку. Образование
186
Весь список

Культура
9 апреля 2019  09:03
Самарцев приглашают в зоопарк на встречу "Рождение волчат"
Самарцев приглашают в зоопарк на встречу "Рождение волчат"
 С маленькими волчатами можно будет пообщаться и погладить их. Культура
168
8 апреля 2019  10:46
В самарском регионе стартует проект «Культурное сердце России»
В самарском регионе стартует проект «Культурное сердце России»
Анкетирование будет проводиться волонтерами во всех муниципалитетах Самарской области с 8 по 15 апреля. Культура
347
6 апреля 2019  16:26
Букмекеры считают российского участника одним из главных претендентов на победу в музыкальном конкурсе.
Лазарев назвал главного соперника на Евровидении
Букмекеры считают российского участника одним из главных претендентов на победу в музыкальном конкурсе.   Культура
348
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
483
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
685
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1124
Весь список


Видео
8 апреля 2019  14:01
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.
ЖКХ
451
7 апреля 2019  12:49
Взрыв или метеорит в Самаре? Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля
Взрыв или метеорит в Самаре?
  Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля.
Происшествия
914
7 апреля 2019  10:57
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно.
Происшествия
418
4 апреля 2019  13:22
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары.
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары
Размещена вторая партия картин.
Культура
574
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
373
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
4965
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
469
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1153
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1125
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2107
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2399
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1449
Весь список

Мероприятия
12 апреля одновременно вступят в ряды Юнармии воспитанники 17 учебных заведений Безенчукского района
В Тольятти впервые состоится Всероссийский хоккейный турнир на Кубок Владислава Третьяка
Волонтеры Победы начинают набор добровольцев для участия в праздничных мероприятий в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные