В России уже начали выдавать госномера нового формата

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В ГОСТе прописаны и номера уменьшенного размера для автомобилей. Например, для праворульных автомобилей из Японии или США, или советских машин можно будет установить госзнак с двумя строками. Такие знаки помещаются на задних площадках для номеров без использования самодельных переходников.Новый ГОСТ, по которому будут введены новые номера на автомобили и мотоциклы, должен начать действовать с 4 августа. Ранее в ГИБДД попросили отложить срок, так как были сложности с госзакупками. В Росстандарте перенесли дату.Но появилась информация, что в подразделениях ГИБДД уже начали выдавать госномера с новыми размерами. Так, например, на автомобиль установили госномер квадратной формы, с двумя строками. Получается, что новые регистрационные знаки уже есть в распоряжении подразделений ГИБДД.Владелец госномера нового формата жалуется, что его постоянно останавливают сотрудники ГАИ и спрашивают документы, но затем отпускают.