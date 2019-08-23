В России установлен новый прожиточный минимум

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— Установить величину прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, — говорится в приказе.Для трудоспособного населения уровень составит 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, а для детей — 11 004 рубля.Стоит отметить, что, таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом уровень прожиточного минимума вырос.