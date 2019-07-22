В России уничтожат отравленный мёд после массовой гибели пчёл
22 июля 2019 17:45
211
— Есть пчёлы, которые попали под эти яды в период полёта, они могут там и остаться в поле. А некоторые малые дозы захватили и притащили с собой в улей. Они, естественно, летели с нектаром. Из нектара пчёлы будут делать мёд. Потом, когда прошло два-три дня, эти пчёлы погибли. Но мёд-то остался заражённым, — объяснил Бутов в беседе с News.ru.
По его словам, опасным для здоровья людей может оказаться не только мёд, но и плоды растений, которые опылили погибшие пчёлы.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 июля 2019 19:58
Мальчик рассказал, что днем его заставляли работать и помогать отцу-бизнесмену, а на ночь приковывали в сарае. Социум
106
22 июля 2019 17:55
На кадрах записи животное кланяется девушке и получат за это печенье. Социум
127
22 июля 2019 17:45
Эксперт предупредил, что опасными для здоровья людей могут оказаться и плоды растений, которые опылили насекомые. Социум
207
Здравоохранение
22 июля 2019 18:32
Михаил Ратманов с рабочим визитом посетил Кинель-Черкасский, Сергиевский, Похвистневский районы и город Отрадный. Здравоохранение
164
22 июля 2019 15:49
На время запрета работы лагеря все дети вывезены и переданы родителям. Здравоохранение
175
19 июля 2019 22:07
Михаил Ратманов побывал в городе Отрадном, где вручил сотрудникам больницы автомобиль скорой медицинской помощи Здравоохранение
479
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14075
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14103
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14264
Туризм
21 июля 2019 12:00
Это bleisure-путешествия. Туризм
375
19 июля 2019 12:15
16% ответили, что курортное приключение настигло их один раз. Туризм
267
18 июля 2019 14:01
Аналитики изучили ответы более 2 000 российских туристов. Туризм
389
Образование
22 июля 2019 13:45
23 июля состоится церемония закрытия «Летней школы – 2019» для китайских студентов. Образование
187
19 июля 2019 14:34
Студенты Политеха провели научно-технический квест для детей. Образование
348
18 июля 2019 14:39
Опубликован рейтинг «Национальное признание - 2019». Образование
399
Культура
22 июля 2019 15:56
По мнению Алексея Вишни, технически эта песня сделана "очень плохо", словно басисту включили её за кулисами "один раз". Культура
185
22 июля 2019 13:33
Театр покажет свой спектакль «Маугли» в Национальном театре Окинава в городе Наха. Культура
184
19 июля 2019 15:38
На Маяковском и Некрасовском спусках набережной реки Волга продолжатся танцевальные и музыкальные программы в рамках общественного проекта «Культурное... Культура
389
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14850
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14356
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1057
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1532
Видео
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
312
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
363
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
282
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
422
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
458
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
338
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
739
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
640
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
844
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
851
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
575
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
891
Мероприятия