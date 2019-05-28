В России создадут карту дорог с высоким риском вероятности ДТП
28 мая 2019 21:25
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С помощью этого сервиса можно будет определять участки с повышенным риском, а затем создавать рекомендацию по снижению риска ДТП и предупреждать участников движения о повышенной опасности на таких участках. Как пояснил представитель агентства, при обработке информации о ДТП и выявлении определенных признаков дорожной обстановки поможет географически локализовать опасные участки и выявлять условия, которые влияют на возникновение ДТП.
На данный момент под аварийно-опасный участком понимается участок дороги не более 1 тысячи метров, где произошло большое количество ДТП за год. Например, более 5 ДТП, в которых погибли или были ранены люди. Такие ДТП наносят большой ущерб и водителям, и государственным органам, и экономике страны.
Как поясняет представитель НТИ, задача – предугадать появление ДТП и предотвратить их в будущем. Искусственный интеллект будет определять аварийный участок дороги. Информация будет собираться с помощью телематических платформ автомобилей. При этом для сбора информации не обязательно должно произойти ДТП. Так, если экстренно сработала ABS, и водитель использовал резкое торможение, эти данные также будут учитываться.
Кому может быть полезен сервис? Собственникам дорог, организациям, которые занимаются их содержанием, а также провайдерам мобильных навигационных систем.
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Комментарии
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28 мая 2019 21:25
Задача – предугадать появление ДТП и предотвратить их в будущем. Искусственный интеллект будет определять аварийный участок дороги. Социум
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