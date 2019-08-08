В России появятся кибервойска для защиты военного интернета

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Это технология передачи данных в автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования. Скорость в ней достигает 300 Мбит/сек.В кибервойска примут только офицеров с высшим техническим образованием. Призывников это не касается.Сейчас полевые подразделения работают по принципу построения сетей с частными IP-адресами. Соответственно, появляется техническая возможность обнаружить эту сеть по излучению радиоканала и попробовать вторгнуться в нее и помешать работе.Военный эксперт Дмитрий Болтенков:"Наиболее уязвимыми считаются сети Wi-Fi, которые разворачивают военные. Взломав ее, противник может просмотреть или прослушать трафик, внести дезинформацию или полностью перехватить систему управления. Наконец, он способен нарушить ее работу или полностью вывести из строя."Во всех полевых пунктах управления «военным интернетом» появится многоуровневая система защиты. Специальные антивирусы будут отслеживать несанкционированный доступ вредоносных программ, а особое ПО выявит точку, откуда произведён взлом.О каждой попытке вторжения оператор получит оповещение и инструкции по перенастройке сети.