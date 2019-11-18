В России появится сервис для оценки состояния двигателя автомобиля по звуку

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Сервис будет доступен через мобильное приложение. С его помощью пользователь сможет записать звук работающего двигателя, и эти данные будут направляться в систему для анализа.Специально обученный алгоритм искусственного интеллекта определяет данные двигателя и автомобиля (возраст и пробег). Параллельно информация по номеру телефона и автомобилю ищется онлайн, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. На основе полученных данных система выдает результат и при необходимости рекомендует или сразу записывает пользователя на ремонт."Всем знакомо приложение Shazam, которое умеет определять исполнителя и название песни онлайн. У нас появилась идея использовать технологию искусственного интеллекта для определения возраста автомобиля и пробега — "Автошазам". Созданием разработки занимается НП ГЛОНАСС. Мы выделяем финансирование и планируем вывод проекта на рынок в рамках платформы "Автодата" в 2021 году", — сообщил собеседник агентства.