В России появится новая услуга: автомобиль по подписке

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Новая услуга схожа с арендой и каршерингом, но при этом является совсем иной. При подписке клиент также лишается права собственности на автомобиль и таких обременительных обязанностей, как постоянное техническое обслуживание автомобиля, ремонт, покупка страховок и оплата налогов. Также клиенту не нужно посещать ГИБДД и регистрировать автомобиль, не нужно менять сезонные покрышки и искать место для их складирования. Если при аренде и каршеринге клиенты ограничены регионом пользования ТС, то при подписке таких неудобств не должно возникнуть.Если вы хотите подписаться на автомобиль, нужно выбрать модель и определиться с тарифом. Все это делается онлайн через мобильное приложение. Hyundai предоставит на выбор такие модели, как: Tucson, Creta, Santa Fe, H-1, а также хетчбэк i30 N и люксовую модель Genesis. Всего будет действовать три тарифа: короткая поездка продолжительностью от 1 до 24 часов, туристическая поездка сроком от 1 до 30 дней и полноценная подписка сроком в 1 год. Именно на длительную подписку компания и ставит акцент. Цены пока неизвестны, их обещают огласить в октябре, когда начнется реализация проекта.В мобильном приложении клиент должен будет указать свои паспортные данные, сделать селфи с открытым паспортом на страницах с ФИО и фотографией. Подобная процедура обязательна в каршеринговых сервисах. После этого компания сама проверит потенциального клиента через банки-партнеры и страховые компании. По прогнозу специалистов только 70% потенциальных клиентов получат доступ к услуге. Заявки оставшихся 30% клиентов будут отклонены. Когда карта клиента будет привязана к аккаунту, нужно будет поехать к дилеру за автомобиле или же заказать доставку машины до дома. При эксплуатации штрафы и бензин клиент оплачивает уже самостоятельно.Для сравнения, стоимость подписки на автомобиль Volvo XC60, который при средней комплектации стоит 3,7 млн рублей, ежемесячный платеж составляет 59,5 тысяч рублей. В прокате такую машину можно взять на 1 день за 8,5 тысяч рублей. То есть на первый взгляд, подписка выгоднее, так как при прокате за месяц пользованием автомобилем нужно заплатить 255 тысяч рублей. Но как считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов, чем дольше пользуешься автомобилем по подписке, тем это становится менее выгодным. Экономическая выгода, по мнению эксперта, есть, только если водитель редко пользуется автомобилем.Ажиотажа от новой услуги пока не ожидается. Пока и сама компания на первом этапе готова предоставить только 200 автомобилей. А уже к следующему году довести подписной парк до 2 тысяч авто.Дилеры считают, что услуга имеет хорошие перспективы, так как она востребована в Европе и США. Как считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, более выгодной подпиской станет, если автопроизводители предложат выгодные цены. Более востребованной услуга будет на краткосрочной подписке, если нужно совершить поездку в свет или на свадьбу на люксовом автомобиле Genesis или выехать на дачу на H-1. Прогнозировать популярность долгосрочной подписки пока сложно, отмечает эксперт.