В России начали выдавать водительские права нового образца

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В соответствующем проекте приказа МВД России говорится, что благодаря изменениям форму водительского удостоверения приведут в соответствие российскому законодательству и нормам международного права, включая положения Конвенции о дорожном движении, принятой 8 ноября 1968 года в Вене. Согласно правилам конвенции, жители ратифицировавших ее государств могут путешествовать по этим странам с правами национального образца. В число государств входит и Россия.Глава Федерации автомобилистов России (ФАР) Максим Едрышов заявил Autonews.ru, что наличие перевода точно укрепит статус национальных водительских прав. Он напомнил, что зачастую россияне не могут арендовать автомобили в прокатных конторах без наличия водительских прав международного образца. При этом он признался, что некоторые водители уже получили такие же документы в 2019 году.Специально менять права лишний раз не придется — документы текущего образца продолжат считаться действительными.Фото: Autonews.ru