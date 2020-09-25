В России к концу XXI века может увеличиться теплый период года

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Теплый период года в России может существенно вырасти к концу XXI века, что позволит использовать более урожайные сорта в земледелии. Об этом говорится в докладе Росгидромета о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации, имеющимся в распоряжении ТАСС.

"На территории России прогнозируемое потепление приведет к существенному расширению вегетационного (теплого) периода года. Суммы температур выше 10°С возрастут примерно на 600-700°С к 2050-2059 годам и почти на 1300-1400°С к концу XXI века. Это позволит использовать в земледелии позднеспелые сорта, которые обычно более урожайные. Предварительные оценки показывают, что использование среднеспелых и позднеспелых сортов позволит увеличить урожайность зерновых культур на 15% в конце XXI века", - говорится в докладе.

В Росгидромете пояснили, что сумма температур выше 10°С - один из основных агрометеорологических показателей, характеризующий потребность сельскохозяйственных культур в тепле. Он представляет собой сумму суточных температур выше 10°С. Суммы положительных температур воздуха за период года с устойчивой температурой выше 10°С меняются в России от 800-1000°С на севере до 3500-3800°С и более на юге.

"Наблюдаемое в настоящее время потепление климата не сводится к простому смещению вверх кривой годового хода среднесуточной температуры воздуха. Современное потепление помимо роста средней температуры сопровождается изменением ее годовой и суточной амплитуды, что может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Для адекватной оценки влияния изменений климата на термические ресурсы необходимо использовать широкий набор показателей. <...> Как пример: если сумма температур выше 10°С превышает 4000°С, можно выращивать хлопчатник и виноград, если больше 2800°С - кукурузу на зерно и т.д. А по средней температуре такие оценки нельзя сделать", - уточнили в Росгидромете.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС