В Роспотребнадзоре назвали главный рассадник бактерий на кухне

Губка для мытья посуды представляет собой идеальную среду для размножения микроорганизмов, там в 200 тыс. раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза, передают "Известия". Об этом рассказала в беседе с радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания подмосковного управления Роспотребнадзора Надежда Раева.
По ее словам, кухонные губки надо менять не реже одного раза в неделю. При этом необходимо выделить отдельную губки для мытья раковины, посуды и овощей.
«Если использовать одну губку на все случаи жизни — для мытья раковины, для мытья посуды, для мытья овощей, — она будет рассадником заразы на нашей кухне»,— отметила специалист.
Раева добавила, что санитарные правила для предприятий общественного питания в частности запрещают использовать губки для мытья посуды и обработки овощей.
«Заменить губку можно обычными синтетическими пластмассовыми щетками, которые можно регулярно мыть, ошпаривать кипятком, дезинфицировать. В пластмассе патогенная микрофлора растет в меньших количествах. В санитарных требованиях еще рекомендуют использовать кухонную ветошь, которую можно постирать к концу дня», — отметила эксперт.
Ранее в августе в Роспотребнадзоре сообщили, что медицинские маски, которые используются для профилактики распространения коронавирусной инфекции, нужно чаще менять
в жаркую погоду, поскольку они быстрее становятся влажными и теряют эффективность.
Фото: Depositphotos / "Известия"
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