В Роскачестве подготовили инструкцию по общению с троллями в Сети

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Эксперты Роскачества создали инструкцию о том, как вести себя в Сети с так называемыми троллями и прекратить любую травлю в свой адрес. Специалисты напомнили, что тролли, как правило, модерируются на предмет неконструктивных дискуссий, а потому в случае оскорбления они советуют выждать некоторое время.

Если комментарий остался, всегда есть возможность на него пожаловаться, указав причиной «Оскорбление». После жалобы его скроют или удалят. Комментарии на веб-сайтах чаще всего модерируются хуже, чем в соцсетях, но там также есть вариант «Пожаловаться», рассказали «Известиям» в Роскачестве.

В случае оскорблений в личных сообщениях или мессенджере всегда можно заблокировать отправителя или ограничить доступ к личной странице. При этом оскорбления в мессенджерах могут быть удалены отправителем без возможности впоследствии подтвердить факт того, что они были, если это потребуется.

Возможность пожаловаться также остается, если на человека выложили порочащую и ложную информацию. В соцсетях, в том числе на YouTube, с недавних пор появились специальные флажки для модераторов, касающиеся введения в заблуждение, вредоносных и абьюзивных комментариев.

Обычно модераторы реагируют на такие заявления достаточно быстро, говорится в пресс-релизе. Для идентификации пострадавшего может потребоваться фото с паспортом.

Если же информацию, порочащую честь и достоинство, например личные фотографии, выложили на отдельном сайте, эффективнее всего будет обратиться к его хостеру и объяснить, что на странице находится оскорбительный или нарушающий закон контент. Для того чтобы выяснить, кому принадлежит сайт, можно использовать сервис whois.

«Если у вас чешутся руки ответить на агрессию в свой адрес, лучше промолчите и не «кормите» троллей, которые добиваются ваших эмоциональных комментариев, чтобы посмеяться: им просто не хватает эмоций в жизни, и они хотят «вытянуть» их от вас. Тем более не оставляйте сами злобные комментарии под раздражающей новостью, чтобы не сеять раздор. Помните, что всё это — ваши цифровые отпечатки, которые в будущем могут сыграть с вами злую шутку и всплыть в самый неподходящий момент», — заключил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Только в том случае, если не получится договориться с хостером, есть необходимость обращаться в органы с нотариально заверенными скриншотами.

Если в интернете начинают угрожать или шантажировать, гражданин может обратиться в полицию. Сегодня в интернете нет анонимности, если только злоумышленники не используют даркнет, отмечают эксперты Роскачества.

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