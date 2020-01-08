В Роскачестве назвали самые качественные отечественные товары

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Он отметил, что в России производят качественное мороженое, печенье и кондитерские изделия."Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки", — рассказал Максим Протасов.Российское премиальное мясо поставляется в Латинскую Америку, а показатели отечественного мяса птицы выше, чем у Европы и США, добавил он. Кроме того, по его словам, Россия успешно конкурирует на рынке круглого риса.Протасов подчеркнул, что в стране учатся делать высококачественные сыры и вино. Он выразил надежду, что Россия станет конкурентной в производстве органической продукции.