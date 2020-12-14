В Роскачестве дали рекомендации по выбору искусственных елок

При покупке елки нужно руководствоваться сроком ее производства, а качество «елочного» материала можно проверить вручную. Об этом рассказали 14 декабря эксперты Роскачества.
«Не покупайте елку, на которой указано, что ее произвели несколько лет назад (пять и более). Иногда материал может стареть (особенно если каждый год елка стоит на свету), и чем старше елка на момент покупки, тем меньше она может прослужить», — отметили там.
Для искусственных елок нет регулирующего техрегламента и ГОСТа, они не должны проходить обязательное подтверждение соответствия, отметили в ведомстве. Однако, согласно закону о защите прав потребителей, на упаковке должны быть указаны данные об изделии на русском языке, пишут "Известия".
Оптоволоконные елки или со встроенной гирляндой уже подпадают под действие ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» — они должны быть обязательно промаркированы знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза (знак аббревиатурой EAC). Такие ели также имеют маркировку степени защиты от влаги и сухих веществ (пыли) — с отметками IP и двумя цифрами. Чем выше цифра, тем более устойчивы светодиоды к любым погодным условиям: к примеру, IP 20 подходит для дома, а IP 44, 65, 67 — для улицы (выдерживает дождь, снег, мороз).
Эксперты посоветовали при покупке проверять корпус и ветки ели на наличие трещин и разломов, а также комплектацию в коробке.
Чтобы при покупке понять, каково качество материала у новогоднего дерева, нужно обхватить ветку ели рукой и провести против «роста» ее иголок — выпадение, выгибание и ломкость будут говорить о некачественном товаре.
По словам специалистов Роскачества, предпочтение лучше отдать елкам с металлическим каркасом, они прочнее пластиковых.
Кроме того, эксперты рассказали, что у ели может быть запах — это запах клея, смазок, растворителей, использованных при производстве. Однако если запах долго не выветривается, это может свидетельствовать о некачественном или залежалом товаре.
Перед использованием ПВХ-елку можно протереть тканью с небольшим количеством касторового масла — это смягчит материал и продлит ему жизнь.
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