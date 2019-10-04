В РФ утвердят список профессий, представители которых могут стать самозанятыми. После этого налог для самозанятых введут во всех регионах
4 октября 2019 14:55
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В данный момент взимание налога на профессиональный доход с самозанятых разрешено только в четырех пилотных регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Налог для самозанятых предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. На первоначальном этапе самозанятые будут освобождены от контроля и надзора со стороны проверяющих органов.
Предложение распространить налог для самозанятых с начала 2020 года на все регионы РФ было озвучено сегодня председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая назвала удачным опыт по взиманию налога на профессиональный доход в четырех пилотных регионах.
По ее словам, в качестве самозанятых уже зарегистрировалось более 200 тысяч человек и "специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя". Матвиенко сказала, что с этим вопросом затягивать не стоит, так как он давно требует решения. "Спокойно прошел эксперимент. Есть хороший результат", - отметила спикер.
В ответ на это министр Силуанов и предложил сначала законодательно утвердить перечень профессий, разрешенных для самозанятых.
"Предложение, на мой взгляд, наиболее оптимальное следующее - дать возможность субъектам РФ использовать этот механизм. Он себя неплохо зарекомендовал, хотя там есть риски, потому что теперь целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Я сам лично знаю такие случаи", - добавил он.
Отметим, что внесенный Минфином в Госдуму проект "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020-2022 годы" предусматривает некоторые послабления для самозанятых и ИП.
Предлагается предоставить самозанятым возможность добровольно перечислять взносы в Пенсионный фонд через мобильное приложение "Мой налог".
Планируется разрешить применять налоговый режим для самозанятых гражданам всех стран СНГ (пока применять специальный налоговый режим могут только иностранцы из государств - членов Евразийского экономического союза).
Предлагается освободить ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН), установивших онлайн-кассы, от подачи налоговых деклараций.
Предусматривается, что для предпринимателей на УСН, превысивших максимальный уровень доходов в 150 млн руб. в год и (или) численность сотрудников в 100 человек, будет введен льготный переходный период.
ИП будут освобождены от уплаты страховых взносов на периоды содержания их под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы.
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