В Приволжском районе СО откроется модельная библиотека

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Модернизация библиотек осуществляется в рамках нацпроекта «Культура», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Всего в России переоснастят 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту. Самарская область направила для участия в конкурсе десять заявок, девять изкоторых было одобрено.В Самарском регионе реализация нацпроекта проходит под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, который является председателем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура».Благодаря реновации, библиотеки из привычных учреждений культуры преображаются в абсолютно новые социокультурные пространства.Ультрасовременные культурные центры оснащены новейшей компьютерной техникой, высокоскоростным интернетом. Новое пространство дляинтеллектуального отдыха призвано формировать совершенно иное отношение к библиотеке – не только как к месту, где выдают книги, но и как к центру, где проходят интересные мероприятия, кинопоказы, обсуждения, лекции, мастер-классы, спектакли и конференции.Модельная библиотека в селе Обшаровка теперь оснащена сенсорными терминалами с игровым и развивающим модулями, планшетами, столами для рисования песком и водой, кукольным театром, развивающими играми для детей и подростков. Компьютерный класс на 6 рабочих мест подключен к Национальной электронной библиотеке. Создан абсолютно новый формат - «Молодежный центр». Это свободная площадка по развитию интеллектуального потенциала молодежи, уютное место встреч, в котором всё пространство разделено на четыре части: «Читай – город», «Библио – IQ», «Книжный лабиринт» и«Пространство для креативных идей», передает пресс-служба облправительства.Фото: pixabay