В Приволжском федеральном округе стартовала акция «Елка желаний»

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5 декабря текущего года Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в рамках Всероссийского онлайн-марафона «#Мы вместе» был дан старт акции «Елка желаний», которая реализуется в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной» платформы «Россия – страна возможностей».

В ее рамках воспитанники из детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья или попавшие в сложную жизненную ситуацию в канун Нового года могут получить подарки о которых они мечтают. Исполнить желание ребенка может каждый человек, имеющий такую возможность.

В Приволжском федеральном округе старт акции был дан в рамках совещания с партнерами Всероссийского проекта взаимопомощи «#Мы вместе», состоявшегося 8 декабря под руководством заместителя полномочного представителя Олега Машковцева. В ходе совещания были затронуты вопросы развития волонтерства на предприятиях и в вузах, обсуждены положительные практики, наработанные участниками акции «#Мы вместе».

В ходе совещания было вручено благодарственное письмо полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Комарова И.А. региональному штабу Нижегородской области ВОД «Волонтеры-медики» на базе Приволжского исследовательского медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации.

По окончании совещания его участники присоединились к Всероссийской акции «Елка желаний».

С новогодней елки в аппарате полномочного представителя среди просьб, которые выполнят участники совещания в рамках проекта «Елка желаний» - 16 заявок детей из 8 регионов, расположенных в Приволжском федеральном округе, в том числе заявка на набор игрушек, развивающих мелкую моторику для 4-летней Миланы Решетовой из Нижегородской области. «Елки желания» планируется организовать во всех регионах Приволжского федерального округа, в результате чего тысячи ребят смогу исполнить свои заветные желания и получить подарки к Новому Году, передает пресс-служба облправительства.



