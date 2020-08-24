В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»

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С видео-приветствием к участникам обратился полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе«Уже 7 лет «iВолга» — это центральная молодёжная площадка Приволжья. Именно здесь появляются новые идеи, которые потом становятся реальностью. Участники «iВолги» получают огромный стимул к развитию и новым достижениям. К реализации своей мечты. В этом году мы впервые проводим «iВолгу» дистанционно. Это абсолютно новый формат, и он позволилприсоединиться к программе Форума ещё большему числу молодых людей. Я уверен, что каждый из вас узнает много нового и полезного, расширит свои горизонты, станет профессиональнее и компетентнее, познакомится с настоящими историями успеха. А те, кто победит и выиграет гранты, получат реальную возможность реализовать свои инициативы. Удачи вам и успехов!»Образовательная программа Форума направлена на развитие SoftSkills и обучение по четырем сменам: «Наша Победа» для молодых людей,заинтересованных в развитии сферы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, «Наука и цифровые технологии» для студентов и аспирантов, занимающихся научно-технической деятельностью, «Территория для жизни» для урбанистов, архитекторов, дизайнеров и экологов и «Мой бизнес» для экономистов и молодых предпринимателей. Также пройдут конкурсы грантов Фонда гражданского общества ПФО и конкурс молодёжных проектов Росмолодёжи. Платформа адаптирована и для участников с ограниченными возможностями в здоровье (слабовидящие и слабослышащие).Губернатор Самарской областиотметил, что «iВолга» с каждым годом привлекает всё больше и больше молодых, талантливых, энергичных, заряженных на успех людей. «Вы стали резидентами Форума, вас две тысячи, и вы лучшие, вы победили в конкурсном отборе. А значит, у вас есть возможность познакомиться, повысить свои компетенции и знания, а самое главное поучаствовать в конкурсе проектов и стать победителями, реализовать свой проект на благо своего региона, на благо нашей страны. Я рад, что Самарскаяобласть объединяет сегодня молодых людей от Владивостока до Калининграда, именно такова география нашего форума «iВолга». Успехов вам и непременно победы. Вперёд, «iВолга!», – обратился к участникам Форума Дмитрий Азаров.Штаб Форума располагается в Ресурсном центре добровольчества Самарской области. Все предыдущие годы «iВолга» проходила на территории Самаркой области на Мастрюковских озерах. Ежегодно на Фестивальной поляне собирались 2 000 резидентов «iВолги» из всех регионов ПФО. В этом количество участников осталось прежним, но зрителями дистанционной «iВолги» могут стать до 50 000 молодыхлюдей со всей России.Руководитель Федерального агентства по делам молодёживыразил участникам и организаторам Форума слова благодарности и подчеркнул важность тематических направлений Форума, особо отметив смену «Наша Победа»:«Конечно, 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне – это та тема, которая делает нас, по сути, единым народом. И это важно, что в этом году в рамках форумной кампании и, конечно, на форуме «iВолга» она нашла своё отражение».В первый день на Форуме выступят: Елена Цунаева, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба ОНФ; Ольга Амельченкова, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», член Центрального штаба ОНФ; Олег Зоря, директор Общероссийской организации «Городские реновации», Игорь Станкевич, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Герой Российской Федерации, Михаил Хомич, руководитель ассоциации менторов бизнес-школы «СКОЛКОВО», преподаватель МГУ и МГИМО, Михаил Егошин, управляющий креативными пространствами, резиденциями «Flacon X» и другие.В рамках культурно-досуговый программы запланировано проведение интерактивных мероприятий: утренняя зарядка, завтрак с шефом, онлайн-квиз, иммерсивный спектакль, онлайн-концерт и обеденный диджей-сет, и вечер со звездой.«В этом году «iВолга» расширила все возможные границы: возраст, географию и, конечно, количество наших участников. Мы сделали все, чтобы участники получили новые знания, и каждый смог окунуться в уникальную атмосферу «iВолги» и извлечь для себя максимум пользы. Сегодня утром к нам уже присоединилось 2000 участников, и с каждым часом к нам подключаются новые зрители. Уверена, что опыт 2020 года поможет нам соединить оффлайн и онлайн форматы и сделать «iВолгу» 2021 года самой лучшей», – делится впечатлениями о первом дне «iВолги» директор ФорумаМолодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором Форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, передает пресс-центр Молодёжного форума ПФО «iВолга».