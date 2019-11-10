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Новости /  Общество /  Социум  

В Приморье выпустили последних белух из "китовой тюрьмы"

10 ноября 2019 20:57
117
За операцией наблюдали представители российского отделения экологической организации Greenpeace.
За операцией наблюдали представители российского отделения экологической организации Greenpeace. Они подтвердили, что сейчас все животные находятся на свободе, передает life.ru.

В Приморье специалисты завершили выпуск последних белух, остававшихся в "китовой тюрьме". Сейчас все животные на свободе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

— 31 белуху из "китовой тюрьмы" выпустили сегодня в бухте Успения на юге Приморского края. Это был финальный выпуск, в "китовой тюрьме" не осталось животных, — говорится в сообщении ВНИРО.

Во вторник, 5 ноября, в Приморье была произведена погрузка последних белух для выпуска в Японском море. Сегодня в 9:00 утра по местному времени (2:00 мск) начался выпуск морских животных на свободу. 




Фото:  ВНИРО/life.ru
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Комментарии



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