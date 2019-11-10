В Приморье выпустили последних белух из "китовой тюрьмы"
10 ноября 2019 20:57
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В Приморье специалисты завершили выпуск последних белух, остававшихся в "китовой тюрьме". Сейчас все животные на свободе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
— 31 белуху из "китовой тюрьмы" выпустили сегодня в бухте Успения на юге Приморского края. Это был финальный выпуск, в "китовой тюрьме" не осталось животных, — говорится в сообщении ВНИРО.
Во вторник, 5 ноября, в Приморье была произведена погрузка последних белух для выпуска в Японском море. Сегодня в 9:00 утра по местному времени (2:00 мск) начался выпуск морских животных на свободу.
Фото: ВНИРО/life.ru
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