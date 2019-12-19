В Политехе прошло открытие Дома научной коллаборации
19 декабря 2019 19:06
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– В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Образование» во многих городах на конкурсной основе были образованы различные структуры по работе со школьниками – кванториумы, в том числе мобильные, дома научной коллаборации и другие, – рассказала директор центра инженерного предпринимательства и инноватики Мария Климанова. – А сегодня единый день официального открытия всех этих структур. Наш дом научной коллаборации первых учеников принял еще в сентябре. Сегодня у нас обучаются 450 ребят, а в следующем году их будет уже больше 800.
Гостями церемонии открытия ДНК стали ученики двух самарских школ – № 24 и 81. Для них молодые педагоги центра провели несколько мастер-классов. Так, школьники ознакомились с основами компьютерного инжиниринга, робототехники и 3D-технологий; научились управлять квадрокоптером и узнали, как он устроен; погрузились в виртуальною реальность при помощи VR-очков. Ребята могли присоединиться к работе любой из тематических площадок. А самые активные успели не только везде побывать, но и даже сразиться с товарищами в шахматы.
– Сегодня самая главная инвестиция – это инвестиция в развитие детей, – говоря о перспективах ДНК, отметил проректор по инновационной деятельности Политеха Константин Савельев. – В будущем году мы будем развивать этот проект не только с точки зрения содержания, но и с точки зрения присутствия. Так, запланировано открытие новых образовательных программ и внедрение новых видов активностей для школьников. Кроме того, мы будем вести работу по привлечению учеников со всего региона – например, из Сызрани, Новокуйбышевска.
Дом научной коллаборации создан в Политехе в рамках государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2021 годы. Узнать подробнее о работе ДНК можно на сайте проекта, а также в центре инженерного предпринимательства и инноватики опорного университета по телефону 8 (846) 337-23-24, передает пресс-служба СамГТУ.
Фото Евгения Нектаркина
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