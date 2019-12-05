В Подмосковье родился мальчик Король Лев

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Мама ребенка поделилась, что такое необычное имя "Король Лев" придумал отец ребенка Дмитрий. Он решил назвать ребенка Львом еще во времена своей службы в армии.Кроме того, любовь к известному мультфильму также повлияла на выбор имени для сына.Издание отметило, что Лев Король родился 14 ноября.Фото из открытых источников