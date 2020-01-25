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Новости /  Общество /  Социум  

В Подмосковье прошёл первый чемпионат мира по скоростному поеданию холодца. Видео

25 января 2020 23:48
98
Состязание провели в рамках гастрофестиваля под открытым небом. Там большое изобилие традиционного русского блюда.
В подмосковном Павловском Посаде прошёл первый чемпионат мира по скоростному поеданию холодца, передает life.ru. Мероприятие состоялось в рамках ежегодного гастрономического фестиваля "Русский холодец".

Фестиваль проводится с 2013 года и за семь лет стал одним из самых ожидаемых зимних мероприятий в Московской области. Под открытым небом гостям было предложено огромное разнообразие традиционного русского блюда: мясные, рыбные и даже сладкие холодцы. К основным блюдам посетителям фестиваля предлагались различные соусы, наливки и настойки.

Ежегодно организаторы удивляют гостей чем-то новым. Если в прошлом году в рамках мероприятия был съеден гигантский холодец весом более чем в 250 килограммов, то в этот раз было решено провести чемпионат по скоростному поеданию блюда. Таким образом, он стал первым чемпионатом мира в данной категории.

В соревнованиях было три зачёта — мужской, женский и командный. Каждая порция холодца составляла 300 граммов. Победителем выходил тот, кто первым уничтожал изысканное блюдо. 

Видео здесь.



Фото: inpavposad.ru
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Комментарии


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25 января 2020  23:48
Состязание провели в рамках гастрофестиваля под открытым небом. Там большое изобилие традиционного русского блюда.
В Подмосковье прошёл первый чемпионат мира по скоростному поеданию холодца. Видео
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