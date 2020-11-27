В Подмосковье объявился медведь-шатун

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Жители подмосковных Мытищ сообщили о том, что к ним на огонёк забрёл бурый медведь, передает Лайф. Охотоведы уже получили разрешение на отлов и переправку шатуна обратно в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты считают, что несмотря на то, что на дворе уже почти декабрь, медведь успеет залечь в спячку, хоть и сомневаются в том, что он успел нагулять необходимый для этого вес. Также они отмечают, что появление медведя в Мытищах нетипично, поскольку ареал обитания этих животных за последние 60–70 лет распространялся на Талдом, Дубну, Сергиев Посад, Дмитров, Волоколамск, Шаховскую, иногда Шатуру.

Также сообщается, что бурый медведь занесён в Красную книгу Московской области как вид, нуждающийся в особой охране. Но в последние 40 лет отмечается положительная динамика в темпе роста популяции медведей.

Фото: pixabay