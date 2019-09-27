В Петербурге родилась Россия Русских

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Отец девочки Михаил рассказал, что на днях в местном загсе будет официально зарегистрирована Россия Русских. По его словам, родители изначально выбирали креативное имя, которое будет символизировать патриотизм. Родственники также предлагали им назвать малышку Россияна.— Мы хотели имя, связанное с Россией, во многом из-за нашей фамилии. Россияна мне не очень понравилось из-за того, что, по моему мнению, имеет отношение к государственной принадлежности, а Россия — она разная. Большая, холодная, тёплая, с разнообразной природой, культурой. Имя было выбрано из внутренних убеждений, — поделился отец.Также Михаил отметил, что старшие члены семьи не оценили имя новорождённой. Но родители считают, что девочка сама примет решение, когда повзрослеет.— Если она захочет сменить имя, когда вырастет, я не буду против. Считаю, что у каждого человека есть право на выбор, — добавил он.В Северной столице уже есть девочка со схожим именем — Россия-Анастасия, ей 13 лет.Фото © Pixabay