В Петербурге прошло сказочное шествие "живых" картин Российского музея. Видео
15 декабря 2019 21:13
93
Все "картины", представленные в необычном мероприятии, принадлежат Российскому музею.
К портретам можно было подойти и даже заговорить с ними, однако не все из них готовы были вступить в диалог.
Видео LIFE.
Фото с сайта life.ru
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