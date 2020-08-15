В Петербурге фанаты устроили концерт на могиле Цоя в 30-ю годовщину его смерти. Видео

В Санкт-Петербурге фанаты Виктора Цоя в тридцатую годовщину его смерти собрались на Богословском кладбище и устроили настоящий концерт. Поклонники музыканта спели под гитару его песню и возложили цветы, передает "Лайф".
К могиле вокалиста группы "Кино" приехали люди различных возрастов. На кадрах с места событий можно увидеть, что больше всего современников Цоя, однако есть и молодые фанаты его творчества.
С официальной версией гибели легендарной рок-звезды согласились далеко не все поклонники его творчества.
Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года на дороге Слока — Талси в Латвийской ССР. По официальной версии, музыкант уснул за рулём, в результате чего влетел в автобус.
Видео "Лайф" смотрите здесь
.
Фото: kinomannia.ru
Добавить комментарий