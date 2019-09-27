В Перми пройдет всероссийский Медиафорум для региональных СМИ

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Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.Ожидается, что в работе Форума примут участие не менее 400 представителей региональных СМИ.Основные цели Форума – повышение эффективности региональных средств массовой информации, обмен опытом и формирование новых профессиональных связей между участниками медиарынка.Темы для экспертного обсуждения – «Рекламный рынок в цифровой среде», «Современные вопросы медиа и коммуникационного образования», «Телеграмм-каналы и smm», «Критерии эффективности СМИ», «Государственная поддержка СМИ» (с участием представителей Роспечати и Почты России), «Оригинальный контент и интерес аудитории».На секциях Российской телевизионной радиовещательной сети, Национальной ассоциации телерадиовещателей и Ассоциации кабельного телевидения России планируется обсудить такие проблемы, как отключение аналогового телевещания, переход на цифровое телевидение, осуществление региональных врезок, новые ниши монетизации контента.Будут также работать тематические секции, посвященные работе региональных пресс-служб, а также средств массовой информации в новых условиях.Представители Роскомнадзора дадут консультации по основным проблемным вопросам в сфере СМИ.В рамках форума состоятся «Дилетантские чтения» с участием главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети