В Пензе Игорь Паньшин поздравил участников лагеря «Гвардеец» с закрытием первой смены
26 июня 2019 15:43
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В первой смене лагеря «Гвардеец – 2», которая длилась 18 дней, прошли спортивную и военную подготовку 180 учащихся 8-9 классов из Республик Башкортостан, Мордовия, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также воспитанники Башкирского и Татарстанского кадетских корпусов ПФО. За время, проведенное в лагере, мальчишки приобрели настоящую армейскую закалку: освоили навыки тактической, огневой, специальной и строевой подготовки, участвовали в полевых выходах, спортивных состязаниях. Здесь же подростки принесли первую в своей жизни присягу на верность Родине и вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».
От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова с завершением первой смены лагеря «Гвардеец» в Пензенской области ребят поздравил заместитель полпреда Игорь Паньшин: «ЮОСЛ «Гвардеец» – один из главных патриотических проектов, реализуемых в Приволжском федеральном округе. Его особенность в том, что старшеклассники из всех регионов округа на практике знакомятся с армейской жизнью и бытом, постигают основы боевого братства и человеческой дружбы. В лагере созданы все условия для выявления лучших качеств современного защитника Отечества и патриота: высокий интеллект, знание славных страниц истории страны, физическая подготовка гвардейцев и особый командный дух, без которого невозможно успешное выполнение поставленных задач. Тот, кто сумел преодолеть себя и показать свои лучшие качества, кто понял, что такое дружба и высокий смысл слова «Родина», может считаться настоящим «гвардейцем». Уверен, что полученный здесь опыт поможет вам добиться самых высоких жизненных целей».
Заместитель полпреда выразил благодарность за поддержку и помощь в организации лагеря «Гвардеец – 2» губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, начальнику Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва генерал-майору Александру Цаплюку и личному составу военной академии, а также руководству регионального отделения ДОСААФ России в Пензенской области.
Ребят поздравили действующие военнослужащие, представители военно-патриотических клубов и творческие коллективы.
Кульминацией дня закрытия стало награждение победителей и призеров спортивных соревнований, а также общекомандного зачета. По итогам первой смены лагеря «Гвардеец – 2» победу одержали юные гвардейцы из Самарской области, второе место – у ребят из Саратовской области, третье место заняла сборная Ульяновской области. В программу лагеря вошли соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, пейнтболу, спортивному ориентированию, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки.
ЮОСЛ «Гвардеец-2» – уникальный военно-патриотический проект, который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, Минобороны России, ДОСААФ России, правительства Пензенской области, передает пресс-служба ПФО.
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