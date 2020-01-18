В ПФР рассказали, как увеличатся пенсии за два года
18 января 2020 14:11
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По его словам, средний размер выплат повысится до 18 тысяч 290 рублей и обгонит прошлогодний показатель на 18,26 процента.
В соответствии с прогнозом Минэкономразвития, с 2019 по 2022 год рост пенсий в реальном выражении составит 2,5, 3, 2 и 1,3 процента соответственно.
"Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше", — подчеркнул Дроздов.
Он отметил, что после индексации на 6,6 процента пенсии выросли в среднем на тысячу рублей, однако эта сумма зависит от общего размера выплат. Средний размер прибавки рассчитывается для средней по стране пенсии — 15 тысяч 466 рублей.
Дроздов также напомнил о том, что по достижении 80 лет пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты.
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18 января 2020 14:11
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