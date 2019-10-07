В ПДД появится термин «Средства индивидуальной мобильности»

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Поправки в ПДД готовятся сейчас Минтрансом и ГАИ. Как стало известно и заявления пресс-службы Минтранса, документ проходит процедуру согласования в ГИБДД РФ.Предполагается, что тех, кто перемещается на СИМ, обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам и тротуарам со скоростью не более 20 км/час. Перемещаться райдерам разрешат и по тротуарам, но только в правом ряду. Будет ли предусмотрено наказание за нарушение передвижения на СИМ, неизвестно.Как считает глава общественной организации «Союз пешеходов» Владимир Соколов, двигаться со скоростью 20 км/час по тротуару очень опасно, так как можно сбить человека. Он предлагает электросамокаты и моноколеса отнести к механическим ТС. Это позволит привлекать райдеров-нарушителей к ответственности, в том числе по УК и назначать реальные тюремные сроки.Дмитрий Митрошин отметил, что пока документ поправок в ПДД проходит стадию обсуждения и рабочего согласования. Его окончательный вариант еще не сформирован.В ГАИ планируют провести общественные слушания по этой теме, только после них проект будет размещен на сайте правовой информации regulation.gov.ru.