В Омске родители прибили елку к потолку в одном из детсадов
4 декабря 2019 17:19
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Так там прокомментировали фото, появившееся в одном из популярных омских пабликов в соцсети "ВКонтакте". Автор публикации интересовался, соответствует ли свисающая с потолка искусственная елка санитарным нормам и правилам безопасности.
"Так неординарно подойти к украшению одной из групп на собрании приняли решение сами родители дошкольников. Они же реализовали данную идею, опасности она не представляла", — заявили журналистам в департаменте.
В ведомстве отметили, что группы в детском саду украшаются отдельно от главной елки, которая в соответствии с требованиями пожарной безопасности установлена в музыкальном зале. Там же будут проходить праздничные мероприятия, хороводы и вручение подарков.
"Отметим, что все креативные идеи в новогодних украшениях можно реализовать в городском смотре-конкурсе на "Лучшую дворовую елку", — добавили в департаменте.
Фото опубликовано на странице "ЧП Омск" во ВКонтакте
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