В Новый год хотят запретить продажу спиртных напитков

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Не продавать спиртное 1 и 2 января главе Минпромторга страны Денису Мантурову предложили общественники.

Инициатива объясняется частым всплеском алкогольных отравлений в новогодние праздники и ростом числа обращений в скорую. И это при том .что сейчас врачи испытывают и без того колоссальную нагрузку из-за распространения коронавируса. Об этом пишет "RT", ссылаясь на копию документа.

Тем временем, празднование Нового года в Самарской области может пройти без корпоративов и массовых гуляний. Об этом шла речь на заседании антитеррористической комиссии. Глава региона Дмитрий Азаров пояснил, что принимать решение о том, собирать много жителей у городских ёлок, или нет, остается за местными властями, сообщает ГТРК Самара.

Фото: pixabay.com