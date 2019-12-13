В Нефтегорске откроется кинозал «Арт-Фильм»

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В рамках Нацпроекта «Культура» для приобщения наибольшего количества жителей Самарской области к культурно-массовым мероприятиям ипопуляризации Российского кино при финансовой поддержке Фонда кино и министерства культуры Российской Федерации проведено переоборудование зрительного зала в кинозал на 500 посадочных мест.Основная цель проекта – возрождение кинопоказа в сельских территория и в малых городах России. В рамках проекта предполагается организация не только развлекательного досуга, но и культурно-просветительских мероприятий с показом патриотических и исторических фильмов. Национальный проект «Культура» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. В Самарской области нацпроект находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению «Культура».Зрительный зал культурно-досугового центра пять дней в неделю будет работать как кинозал и 2 дня - как культурно-досуговое учреждение, сохраняя все условия для занятий творческих коллективов МКДЦ «Нефтяник».Нефтегорск – молодой город, самый крупный населенный пункт в Нефтегорском районе и расположен в хорошей транспортной доступности от всех населенных пунктов района. Открытие именно в этом населенном пункте кинозала позволит максимально охватить жителей района услугами кинопоказа.Несомненным плюсом открытия кинозала в городе Нефтегорск является отсутствие кинозалов в радиусе 80 километров. Бюджетная цена билетов позволит сделать эту услугу доступной для всех слоев населения. Создание разнообразных условий досуга для семьи, молодежи так же будет способствоватьвозвращению молодежи в свой родной город.По условиям соглашения с Фондом кино предпочтение будет отдаваться Российским кинофильмам, передает пресс-служба облправительства.