В Москве состоится презентация книги Виталия Добрусина «В гонке много поворотов»

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В судьбе тренера, воспитавшего множество чемпионов, было место победам и поражениям, любви и предательству, юмору и трагедии. Среди героев книги не только звезды мирового велоспорта, но и хорошо известные персонажи, имена которых у всех на слуху – президенты и министры, олигархи и генералы. Автор книги, Виталий Добрусин, хорошо знал Владимира Петрова и встречался с ним на протяжении всей его жизни.Книга «В гонке много поворотов» – это энциклопедия жизни яркой и неординарной личности на фоне драматических событий прошедшей эпохи. В ней много острых сюжетов – и противостояние Владимира Петрова с главным тренером сборной СССР Виктором Капитоновым, и отстранение Петрова от велоспорта в Куйбышеве в 1990 году, и его вынужденный уход в бизнес, и проблемы с увековечиванием имени тренера. В книге 576 страниц и свыше шестисот иллюстраций, абсолютное большинство которых публикуется впервые.Презентация книги «В гонке много поворотов» пройдет в Москве в Федерации велосипедного спорта России с участием известных политических и общественных деятелей, а также звезд мирового велоспорта настоящего и прошлого. Планируется пригласить и учеников Владимира Петровича Петрова.Предполагается, что самарская презентация книги состоится в июне 2020 года, когда в Самаре пройдет чемпионат России по велоспорту, а следом за ним - вторые всероссийские велосипедные соревнования памяти Владимира Петровича Петрова, передает пресс-служба горадминистрации.