В Москве простились с Арменом Джигарханяном

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Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, который умер 14 ноября в возрасте 85 лет, завершилось в Московском драматическом театре, передает корреспондент ТАСС. Церемония проходила более двух часов, проститься с актером пришли свыше сотни человек.

Несмотря на то, что панихида должна была начаться в полдень, желающих проститься с артистом начали пускать с 11:30. Поклонники старались не создавать толпы, соблюдая социальную дистанцию и все меры санитарной безопасности, как и просили организаторы прощания. В фойе театра стоит портрет актера, рядом венки. Гроб был установлен на сцене, на экране за ним сменяли друг друга фотографии артиста. Места в зрительном зале были огорожены, за исключением нескольких рядов, выделенных для прессы.

Церемонию посетили народная артистка СССР Инна Чурикова, народный артист РФ Александр Пашутин, заслуженный артист РФ Владимир Конкин, посол Армении в России Вардан Тоганян, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский и другие деятели.

"Я сам свидетель того, как в этот театр люди приходили просто посмотреть на Джигарханяна. Ему было достаточно присутствовать в зале. Стать легендой при жизни дано далеко не каждому, даже самому популярному, артисту", - подчеркнул Кибовский.

Он отметил, что у Джигарханяна не было "проходных" ролей. "Кого бы он ни играл - и пламенных большевиков, и белогвардейцев, иногда даже создавая образы формально неочеловеченные, - в этих образах всегда видели Джигарханяна, - вспомнил Кибовский. - Удивительная творческая сила - сделать любимым не только самого себя как артиста, но даже его голос стал "брендом", благодаря неповторимым ноткам даже мультипликационные герои "становились" Джигарханяном".

При этом признание и слава не портили артиста. "Он, как настоящий армянский коньяк, становился только крепче, лучше и никоим образом не поддавался закиси бронзовения, гордыни, - напомнил Кибовский. - Он нес себя совершенно открыто, и это добавляло народного восхищения и любви".

"Философ и мудрец"

Герасимов рассказал, что они с Джигарханяном познакомились в Театре им. Маяковского. "Каждое слово Армена Борисовича всегда было объемным, интересным. Потрясающего юмора, умнейший, талантливейший человек, гражданин, имеющий свою позицию. Актер - гениальный! Я когда подыскивал, как нужно сыграть ту или иную роль и не находил подхода, всегда думал, как это сыграет Армен", - сказал он.

Народный артист России, музыкант Александр Розенбаум отметил, что таких артистов остается все меньше. "Конечно, его будет не хватать, как многих людей этого актерского поколения. Много есть красивых, талантливых, известных, но таких, какими были эти актеры и в частности Армен Борисович, не будет. Времена меняются, и вместе с ними меняемся мы. Как говорили древние: все мельчает", - сказал он.

На церемонии зачитали и телеграммы со словами соболезнования. Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков напомнил, что Джигарханян в свое время был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимающийся актер в России. "Но Джигарханян был еще и самым любимым артистом для миллионов людей. <...> Армен Борисович был по-настоящему народный артист. Созданные им образы в кино незабываемы и останутся навсегда в истории отечественного кинематографа", - говорится в направленной им телеграмме. Машков отметил, что артист сыграл множество ролей и на театральной сцене, подтверждающих масштаб его актерского дарования.

Пришедший на панихиду народный артист РФ Дмитрий Харатьян отметил, что Джигарханян прожил "огромную, яркую, достойную жизнь, оставил след". "Он был философом и мудрецом. Однажды он сказал, что смысл жизни в том, чтобы оставить светлую память о себе - жить так, чтобы люди вспоминали тебя добром", - добавил Харатьян.

Актер прочитал стихотворение Евгения Евтушенко "Достойно, главное достойно". Оно завершается строками: "И если все переломалось, как невозможно предрешить, скажи себе такую малость: "И это надо пережить..." "Я не знаю, как мы это переживем. Простите, Армен Борисович. Прощайте, Армен Борисович. До встречи, Армен Борисович" - заключил Харатьян.

Официальный представитель актера и его друг Артур Согомонян сообщил ТАСС ранее, что похоронят Джигарханяна на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС