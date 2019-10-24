В Москве появятся транспортные карты с символикой Самарской области

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Дизайн карт был разработан Туристским информационным центром Самарской области. На карте «Тройка», которая используется для оплаты проезда также и в наземном транспорте, изображен космонавт, держащий в руке сердце - элемент официальной туристской символики Самарской области. На карте выполнена надпись «Космос - это мы», которая символически подчеркивает не только вклад региона в развитие отечественной космонавтики, но и причастность каждого жителя Земли.Билет «Единый», позволяющий совершать поездки на метро, монорельсе, автобусе, троллейбусе или трамвае, оформлен в классическом красном цвете с изображением монумента ракеты-носителя «Союз», космической станции, космонавта и надписью «Самара – космическая». Тираж проездных билетов «Единый» составит 400 тысяч, а транспортных карт «Тройка» - порядка 10 тысяч экземпляров.Эксклюзивные карты будут доступны в кассах ГУП «Московский метрополитен» уже с 28 октября.Задачу развивать туристический потенциал региона, способствовать повышению его узнаваемости поставил губернатор Самарской области. Проект реализован в результате совместной работы Полномочного Представительства Губернатора Самарской области при Президенте РФ и Правительстве РФ с Правительством Москвы, департаментом транспорта г. Москвы и ГУП «Московский метрополитен».«Московский метрополитен – крупнейшая транспортная система с наибольшим суточным объемом пассажиропотока в Российской Федерации. Подобное сотрудничество положительно влияет на имидж региона, повышая его туристическую и инвестиционную привлекательность, и позволяет рассказать об особенностях Самарской области как можно большему числу жителей и гостей столицы».«Туристический потенциал Самарской области очень велик. Современная туристическая инфраструктура, уникальная природа, популярные туристические продукты для культурного, познавательного, событийного, спортивного туризма — всё это у нас уже есть и привлекает в наш регион гостей из соседних городов. Учитывая удобное транспортное сообщение между Самарской областью и Москвой, мы считаем необходимым активизировать и поддерживать интерес столичной публики к нашей губернии: достопримечательностям, событийным мероприятиям, инвестиционным возможностям. Выпуск эксклюзивных транспортных карт –это еще один шаг на пути популяризации региона», передает пресс-служба облправительства.