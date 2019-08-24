В Москве похоронили актрису Александру Назарову
24 августа 2019 18:25
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Ранее сегодня в Театре им. М.Н. Ермоловой прошла прощальная церемония. На гражданскую панихиду пришли многие коллеги Назаровой, среди которых были Владимир Андреев, Юрий Грымов, Эммануил Виторган, Сергей Никоненко, Ольга Прокофьева.
Александра Назарова известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах". Актриса активно снималась в телесериалах, в том числе в "Бригаде", "Моей прекрасной няне" и других.
Кроме того, Назарова работала в Театре имени Ермоловой и Центральном детском театре. В 2001 году она удостоилась звания народной артистки России.
Фото: ТАСС
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