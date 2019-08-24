Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 24 августа, 19:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/08:
USD 65.6
-0.02
EUR 72.62
-0.21
Новости /  Общество /  Социум  

В Москве похоронили актрису Александру Назарову

24 августа 2019 18:25
46
Ранее сегодня в Театре им. М.Н. Ермоловой прошла прощальная церемония.
В Москве на Троекуровском кладбище была похоронена советская и российская актриса театра и кино Александра Назарова, передает life.ru. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Театра им. М.Н. Ермоловой, где работала актриса.

Ранее сегодня в Театре им. М.Н. Ермоловой прошла прощальная церемония. На гражданскую панихиду пришли многие коллеги Назаровой, среди которых были Владимир Андреев, Юрий Грымов, Эммануил Виторган, Сергей Никоненко, Ольга Прокофьева.

Александра Назарова известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах". Актриса активно снималась в телесериалах, в том числе в "Бригаде", "Моей прекрасной няне" и других.

Кроме того, Назарова работала в Театре имени Ермоловой и Центральном детском театре. В 2001 году она удостоилась звания народной артистки России. 



Фото: ТАСС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
24 августа 2019  18:30
Единственные сложности при демонтаже возникли во время слива топлива, так как на борту лайнера было 15 тонн горючего. Вывозить его пришлось по три-четыре тонны.
Экстренно севший в Подмосковье A321 вывезли с поля. Видео
Единственные сложности при демонтаже возникли во время слива топлива, так как на борту лайнера было 15 тонн горючего. Вывозить его пришлось по три-четыре тонны.  Социум
32
24 августа 2019  18:25
Ранее сегодня в Театре им. М.Н. Ермоловой прошла прощальная церемония.
В Москве похоронили актрису Александру Назарову
Ранее сегодня в Театре им. М.Н. Ермоловой прошла прощальная церемония.  Социум
38
24 августа 2019  17:53
Заявки от желающих инвестировать в строительство моста принимаются до 7 октября этого года.
В Самарской области начались торги по поиску инвестора для строительства моста через Волгу
Заявки от желающих инвестировать в строительство моста принимаются до 7 октября этого года.  Социум
85
Весь список

Здравоохранение
24 августа 2019  13:07
Минздрав назвал регион с наибольшим количеством людей с ожирением
Минздрав назвал регион с наибольшим количеством людей с ожирением
Это не Самарская область. Здравоохранение
152
24 августа 2019  12:32
Купаться на четырех самарских пляжах не рекомендуют
Купаться на четырех самарских пляжах не рекомендуют
При этом возбудителей патогенной микрофлоры там не обнаружено. Здравоохранение
303
24 августа 2019  09:58
Названы самые вредные для организма привычки
Названы самые вредные для организма привычки
Среди них - хождение в туалет с гаджетами.  Здравоохранение
200
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14267
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14245
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14350
Весь список
Туризм
20 августа 2019  10:41
Самара вошла в топ-15 городов рейтинга Uber по частоте коротких поездок
Самара вошла в топ-15 городов рейтинга Uber по частоте коротких поездок
Аналитики провели исследование коротких поездок пользователей в городах-миллионниках. Туризм
260
19 августа 2019  16:49
Зарубежная недвижимость. Поиск и покупка с Domire Estate
 Приобретение жилья за рубежом давно перестало быть чем-то особенным и исключительным.  Туризм
73
16 августа 2019  09:01
Турецкие торговцы потребовали ограничить систему всё включено
Турецкие торговцы потребовали ограничить систему «всё включено»
На сегодняшний день туристы сидят в отелях, не путешествуют по стране. Туризм
267
Весь список
Образование
24 августа 2019  08:26
Франко-немецкий сити-квест пройдет в Самаре
Франко-немецкий сити-квест пройдет в Самаре
Для участия необходимо зарегистрироваться до 29 августа. Образование
210
23 августа 2019  17:48
В мероприятии примут участие более 170 педагогов дошкольного, общего и дополнительного образования Новокуйбышевска и Волжского района.
В Новокуйбышевске состоится ярмарка образовательных ресурсов «Новое образование - Поволжскому округу»
В мероприятии примут участие более 170 педагогов дошкольного, общего и дополнительного образования Новокуйбышевска и Волжского района.  Образование
341
23 августа 2019  16:42
Об этом говорится в письме ИРИ, направленном в Минпросвещения.
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Об этом говорится в письме ИРИ, направленном в Минпросвещения.  Образование
333
Весь список

Культура
24 августа 2019  09:39
Фестиваль цветов в Самаре: ПРОГРАММА В этом году он будет посвящён Году театра и истории Струковского сада.
Фестиваль цветов в Самаре: ПРОГРАММА
В этом году он будет посвящён Году театра и истории Струковского сада. Культура
1303
23 августа 2019  19:11
Всего представлено 105 скульптур малых форм и 70 гобеленов.
В Самаре впервые пройдет всероссийская выставка «Скульптура малых форм и гобелен»
 Всего представлено 105 скульптур малых форм и 70 гобеленов.  Культура
303
23 августа 2019  16:16
24 августа в 18:00 у главного входа в Самарский академический театр оперы и балета состоится открытый концерт Open Opera.
Самарский театр оперы и балета продолжает традиции бесплатных концертов под открытым небом
24 августа в 18:00 у главного входа в Самарский академический театр оперы и балета состоится открытый концерт Open Opera.  Культура
339
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15000
Весь список
Мода
21 августа 2019  21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.
Чем клатч отличается от дамской сумочки?
  Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.  Мода
51
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14470
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1152
Весь список


Видео
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
261
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
244
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
496
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1173
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
606
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
702
Весь список

Фоторепортажи
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
284
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
618
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
430
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
585
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
945
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
910
Весь список

Мероприятия
25 августа на "Самара Арене" Олег Кононенко и Александр Самедов откроют матч "Крылья Советов" - "Спартак"
Фестиваль цветов в Самаре: ПРОГРАММА
В Самаре будет ограничение движения транспорта в связи с проведением легкоатлетического марафона
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные