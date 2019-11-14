В Москве открылась выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»

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До 8 декабря в ЦВЗ «Манеж» спешите посетить особую, единственную в своем роде экспозицию «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Из 42 музеев со всех концов нашей страны в одном месте собраны произведения изобразительного искусства, которые доносят до нас мужество и горе, подвиг, мысли и чувства наших соотечественников той эпохи. Картины, созданные художниками, участниками и очевидцами войны, — подлинный голос времени, бесценные послания к нам и нашим потомкам.Президент России осмотрел экспозицию в первые дни работы выставки. Владимир Путин посетил ряд тематических залов, в частности залы «Начало войны», «Фронт», «Память истории», «Салют Победы», «Слава павшим героям», «За отвагу!».Главу государства сопровождали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон.150 произведений живописи и скульптуры, представленных на выставке, рассказывают о пути к Победе, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940–2010-х годов.Выставка задумывалась как выражение бесконечной благодарности тем миллионам людей, которые выстояли и победили. Эту благодарность, так же как и радость открытия подлинного большого искусства, разделят сотни тысяч посетителей уникальной экспозиции, уверены организаторы. Именно поэтому сегодня решается вопрос о путешествии выставки по городам России, чтобы помнили, какой ценой завоевана Великая Победа, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительств