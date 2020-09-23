В Москве нашлась пропавшая 12-летняя школьница

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Пропавшая в центре Москвы 12-летняя школьница нашлась, сообщила мать девочки, дизайнер Надежда Славина в Stories в Instagram, передает РБК.



«Любимый, все хорошо, Диана нашлась», — сказала она, добавив, что девочку увезли к психологу, ее будет охранять полиция.



Москвичка рассказала, что ее дочь говорит о ней «жуткие вещи», хотя она, утверждает Славина, с ней не ругалась. «Самое страшное, что я попросила ее сделать, — это разобрать стиральную машину», — говорит мать школьницы.



На сайте Главного следственного управления Следственного комитета по столице сообщается, что местонахождение девочки установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.



По данным следствия, 21 сентября Диана Жулина 2008 года рождения вышла из школы, расположенной в 5-м Монетчиковском переулке, и пропала. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Как написала мать девочки в Instagram, Диана исчезла после уроков. Свой мобильный телефон она отдала однокласснику. Школьница оставила предсмертную записку. Из школы ее должен был забрать дедушка.



«Но она сказала неправильное время. Я в этот момент собирала вещи в загородном доме, чтобы перевезти их в Москву. Но я опоздала! Моя дочь пропала. Беда пришла, откуда я никак не ждала», — рассказала она. Позднее Славина опубликовала видеозапись с камеры наблюдения, на которой ее дочь помахала кому-то рукой и убежала.



Больше суток пропавшего ребенка искали родные, полицейские, следователи, а также волонтеры отряда «ЛизаАлерт».





Фото: Владислав Шатило / РБК