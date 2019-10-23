В Москве госпитализировали Елену Малышеву

76

Она записала несколько видео прямо из машины скорой помощи и рассказала, что врачей пришлось вызвать из-за резкого скачка давления, которое поднялось до показателей 200 на 130."Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз", — отметила Малышева.Телеведущую доставили в Боткинскую больницу.Фото из открытых источников