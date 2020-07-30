В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей

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По его словам, ведомства близки в своих позициях по изменениям в правилах медосвидетельствования по ключевым вопросам. В ближайшее время планируется начать обсуждение на уровне конкретного нормативного акта.При этом Салагай заявил, что порядок должен быть сбалансирован. Новые правила должны не только позволить выявлять среди водителей алкоголиков, но и предоставить регионам максимально возможный спектр современных методик.Минздрав с 22 ноября прошлого года планировал изменить в России правила медосвидетельствования водителей. Согласно им, для получения справки от нарколога необходимо было сдавать кровь и мочу для выявления психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярное употребление алкоголя. В случае положительных результатов человека должны были направлять в наркологический диспансер на обследование к психиатру-наркологу и проведения лабораторных исследований.Из-за новых исследований стоимость справки должна была увеличиться в несколько раз. 21 ноября, в последний день действия старых правил, вокруг диспансеров собрались огромные очереди, в результате Минздрав вынужден был отложить нововведение.Раскритиковал новые правила и президент России. Путин заметил, что отдавать 5 тыс. рублей за справку неприемлемо для людей, получающих зарплату в размере МРОТа.В июне 2020 года Минздрав подготовил проект изменений в правилах медосвидетельствования для водителей. Согласно новому порядку, автомобилистам для получения медсправки нужно будет сдавать анализы на употребления алкоголя только в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания. При этом старый порядок получения справок сохраняется до 2021 года.Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков