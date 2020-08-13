В Минске началась многотысячная акция на месте гибели участника протестов

В Минске около 7 тыс. демонстрантов собрались на улице Притыцкого — месте гибели протестующего 10 августа, передает РБК. Об этом сообщает издание «Наша Нива» в Telegram.
Корреспондент ТАСС
передает, что несколько тысяч человек собрались на площади Пушкина, недалеко от места гибели протестующего, и мирно стоят вдоль проезжей части, вручая водителям проезжающих мимо автомобилей цветы.
В агентстве добавили, что пока движение транспорта на улице не ограничили. Также в этой части города пока нет милиции, ОМОНа и других спецподразделений.
Вечером 10 августа МВД Белоруссии сообщило, что во время массовых протестов погиб митингующий. Во время столкновения со спецназом он пытался бросить в них неустановленное взрывное устройство, однако оно взорвалось у него в руках.
На следующий день жители Минска стали приносить цветы на место гибели протестующего, оставляя их на асфальте или вставляя в металлическое заграждение. Проезжающие мимо автомобили сигналили.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после оглашения предварительных итогов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Протестующие потребовали пересмотра результатов голосования.
Для разгона участников протестов силовики использовали спецсредства, включая резиновые пули, дубинки и водометы. Всего было задержано более 6 тыс. человек
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС / РБК
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