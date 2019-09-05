В Минобороны опровергли данные о гибели российских военных в Сирии

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— Никаких "российских наблюдательных постов" в районе населённого пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует. Информация, распространённая одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности, — говорится в заявлении военного ведомства.Представители Минобороны просят также обратить внимание, что автор статьи о гибели россиян неоднократно публиковал непроверенную информацию, которая основывается только на слухах.