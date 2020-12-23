В МВД рассказали иностранцы из каких стран чаще всего являются виновниками ДТП в России

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Научный центр безопасности дорожного движения МВД России опубликовал статистические данные по ДТП с иностранцами. Специалисты подсчитали количество ДТП с иностранцами и впервые сделали разбивку по странам, составив антирейтинг виновников ДТП из других стран.

На фоне общего снижения количества ДТП в России в последние годы аварийность по вине граждан других стран также сократилась. Так, за последние девять месяцев 2020 года произошло 3 тысячи ДТП, виновниками которых стали водители из стран СНГ. Этот показатель снизился на 18,4%. Еще 3,4 тысячи ДТП зафиксировано с участием водителей, виновников аварий, из других стран.

Специалисты выяснили, что чаще других иностранцев ДТП провоцировали граждане Узбекистана (зафиксировано 797 таких ДТП, на 12,3% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года). На втором месте ДТП с виновниками из Киргизии (701 ДТП, показатель снизился на 6,7%). На третьем месте – граждане Таджикистана (599 ДТП, показатель снизился на 11,4%). Затем идут граждане Азербайджана (282 ДТП, -17,5%) и Армении (280 ДТП, -42%).

Более дисциплинированными оказались водители-граждане Афганистана и Эстонии (по 5 ДТП с виновниками из этих стран). Также по 6 ДТП произошло с водителями гражданами Японии и Литвы. Еще 7 ДТП произошло по вине граждан Республики Руанда.

По количеству жертв в ДТП с виновниками гражданами других стран также был составлен рейтинг. В нем на первом месте оказались граждане Таджикистана. По их вине произошло 76 ДТП со смертельным исходом. Больше всего ДТП с пострадавшими произошло по вине граждан Узбекистана. В них пострадали 1080 человек.

Данные этого рейтинга в целом коррелируются с данными МВД по миграции. В 2020 году за 9 месяцев на миграционный учет было поставлено 4,15 млн граждан из Узбекистана и Таджикистана, что составляет 54% от всех зарегистрированных иностранцев, передает samarskie-voditeli.ru.

Фото: samarskie-voditeli.ru