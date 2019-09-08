В МТЛ-Арена прошла самая яркая и ожидаемая игра сезона - «Кубок КВН Губернатора Самарской области»
8 сентября 2019 12:59
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В борьбе за кубок принимают участие команды, играющие в Высшей лиге КВН:
Команда КВН «Волжане СамГТУ» – г. Самара;
Команда КВН «Борцы. Северный десант» – г. Сургут;
Команда КВН «Наполеон Динамит» – Тюменская область;
Команда КВН «Громокошки» – г. Липецк.
Финальные оценки:
3️⃣ место - команда КВН «Волжане СамГТУ» – г. Самара;
2️⃣ место - Команда КВН «Наполеон Динамит» – Тюменская область;
1️⃣ место поделили 2 команды - «Борцы. Северный десант» – г. Сургут и «Громокошки» – г. Липецк.
«Я очень рад, что игра состоялась, - отметил, подводя итоги игры Дмитрий Азаров. - После холодного лета сегодня такой жаркий сентябрь-очень тепло было в зале и горячо на сцене. Спасибо командам, спасибо нашим гостям! Мне кажется, все замечательно себя проявили, хотя я болел за волжан»
Дмитрий Азаров наградил победителей, а также выполнил ещё одну важную миссию-вручил удостоверение советника Губернатора капитану команды СОК Дмитрию Колчину. Напомним, такое предложение КВНщик адресовал главе региона на прошлом кубке. Желание работать на благо региона было поддержано.
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев стал почетным гостем и членом жюри Кубка Губернатора КВН.
Команды-победители получили подарки от "Крыльев": борцам Александр Соболев подарил мяч с автографами футболистов, а представителям Липецка – футболку самарского клуба. Местной команде "Волжане-СамГТУ" футболист передал сертификат на клубные сезонные абонементы, чтобы самарские КВНщики всегда могли посещать матчи "Крыльев".
– Для меня это был дебют в КВН. Очень приятно было получить приглашение. С удовольствием приду еще. Очень понравился уровень юмора и организации, – отметил Александр Соболев, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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8 сентября 2019 15:16
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Социум
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8 сентября 2019 12:59
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев стал почетным гостем и членом жюри Кубка Губернатора КВН. Социум
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