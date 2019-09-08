В МТЛ-Арена прошла самая яркая и ожидаемая игра сезона - «Кубок КВН Губернатора Самарской области»

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В борьбе за кубок принимают участие команды, играющие в Высшей лиге КВН:Команда КВН «Волжане СамГТУ» – г. Самара;Команда КВН «Борцы. Северный десант» – г. Сургут;Команда КВН «Наполеон Динамит» – Тюменская область;Команда КВН «Громокошки» – г. Липецк.Финальные оценки:3️⃣ место - команда КВН «Волжане СамГТУ» – г. Самара;2️⃣ место - Команда КВН «Наполеон Динамит» – Тюменская область;1️⃣ место поделили 2 команды - «Борцы. Северный десант» – г. Сургут и «Громокошки» – г. Липецк.«Я очень рад, что игра состоялась, - отметил, подводя итоги игры. - После холодного лета сегодня такой жаркий сентябрь-очень тепло было в зале и горячо на сцене. Спасибо командам, спасибо нашим гостям! Мне кажется, все замечательно себя проявили, хотя я болел за волжан»Дмитрий Азаров наградил победителей, а также выполнил ещё одну важную миссию-вручил удостоверение советника Губернатора капитану команды СОК. Напомним, такое предложение КВНщик адресовал главе региона на прошлом кубке. Желание работать на благо региона было поддержано.Форвард "Крыльев Советов"стал почетным гостем и членом жюри Кубка Губернатора КВН.Команды-победители получили подарки от "Крыльев": борцам Александр Соболев подарил мяч с автографами футболистов, а представителям Липецка – футболку самарского клуба. Местной команде "Волжане-СамГТУ" футболист передал сертификат на клубные сезонные абонементы, чтобы самарские КВНщики всегда могли посещать матчи "Крыльев".– Для меня это был дебют в КВН. Очень приятно было получить приглашение. С удовольствием приду еще. Очень понравился уровень юмора и организации, – отметил Александр Соболев, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.