В МИД прокомментировали похищение российских моряков в Африке

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На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было."Мы продолжаем держать на особом контроле ситуацию с вооруженным нападением на данное судно. Предположительно, совершили нападение нигерийские пираты", - сказала Захарова на брифинге."В соответствии с имеющейся у нас информацией, пленники доставлены на территорию Нигерии. Также бандитами были похищены судовая касса, личные вещи моряков, повреждены средства связи и навигации", - отметила она.По словам Захаровой, посольство России находится в постоянном контакте с камерунскими компетентными органами и межрегиональным координационным центром по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе, а также судовладельческой компанией.Ранее в посольстве РФ в Камеруне сообщили, что сформированная судовладельцем группа экстренного реагирования ведет переговоры о выкупе моряков и уже удалось договориться о доставке для них продовольствия и медикаментов.