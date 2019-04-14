В МЧС рекомендовали тушить загоревшийся жир на кухне стиральным порошком
14 апреля 2019 15:23
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В ведомстве рассказали, что загоревшийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из цветочных горшков. При этом нельзя использовать воду, так как масло может разлиться на большей площади.
Если в подъезде дома сильное задымление, то необходимо оставаться в квартире. При этом щели нужно закрыть мокрыми тряпками и постараться привлечь внимание прохожих.
Спасатели добавили, что если задымленным оказался лифт, то нужно сообщить об этом диспетчеру. Затем необходимо его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы другие жильцы также не стали им пользоваться.
В министерстве рассказали, что необходимо до прибытия пожарных поливать водой входную дверь, если она загорелась. При пожаре внутри квартиры необходимо выключить газ и электричество и тушить его подручными средствами.
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Комментарии
Социум
14 апреля 2019 15:23
При этом нельзя использовать воду, так как масло может разлиться на большей площади. Социум
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